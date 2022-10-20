Голы Фреда и Бруну Фернандеша принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле оказался сильнее «Тоттенхэма» в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».
В составе победителей отличились Фред (47-я минута) и Бруну Фернандеш (69-я).
Таким образом, команда Эрика тен Хага с 19 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке, имея в своем активе 23 очка.
В следующем туре «МЮ» отправится в гости к «Челси» (22 октября), а «Тоттенхэм» примет дома «Ньюкасл» (23 октября).
источник: «Советский спорт»