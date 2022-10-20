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«Моя работа в безопасности». Анчелотти похвалил Вальверде необычным способом

Перед стартом сезона наставник и футболист заключили пари.
20 октября 2022 10:25
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру полузащитника своей команды Федерико Вальверде.

«Федерико Вальверде - ненормальный! Я верю, что Федерико забьет больше десяти голов в этом сезоне… Таким образом, моя работа в безопасности», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Добавим, что перед началом сезона Анчелотти заявил, что если Вальверде не забьет десять голов, то итальянец покинет свой пост.

После 14 матчей в активе футболиста шесть голов. «Реал» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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