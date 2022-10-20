Тадич признался, что хотел бы возглавить «Аякс» по окончании карьеры

Полузащитник амстердамского «Аякса» Душан Тадич признался, что подумывает о тренерской карьере в рядах клуба.

»Нужно играть столько, сколько ты можешь, пока ты получаешь удовольствие от игры. Я сосредоточен на текущих целях. Что произойдёт дальше, мы ещё увидим. Но, безусловно, я хотел бы стать главным тренером «Аякса». Тренером основного состава? Да, но перед этим необходимо учиться, и только потом можно будет возглавить первую команду», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба амстердамцев.

Тадичу 33 года. Он выступает за «Аякс» уже почти пять лет. За это время серб провел 208 матчей, в которых забил 94 мяча и сделал 98 голевых передач.