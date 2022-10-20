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Кукуян рассудит московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо»

Названы арбитры и инспекторы, назначенные на 14-й тур РПЛ.
20 октября 2022 12:22
автор: Максим Скороходов

Российский футбольный союз опубликовал имена судей и инспекторов, которые будут работать в 14-м туре РПЛ.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты – Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; VAR – Иван Сиденков; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; VAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Французов.

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; VAR – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак» – «Химки»: судья – Артем Любимов, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; VAR – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Торпедо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты – Алексей Ширяев, Андрей Образко; VAR – Алексей Сухой; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; VAR – Владимир Москалев; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Андрей Болотенков, Владимир Миневич; VAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мацюра.

Добавим, что 14-й тур РПЛ пройдет с 22 по 24 октября.

источник: РФС
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