Кукуян рассудит московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо»

Зиньковский: у нас поляна больше и шире, да и мяч стелется лучше

Корреспондент «Чемпионата» сообщает: полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский сравнил встречи с «Факелом» в Воронеже и в Москве в рамках Фонбет Кубка России. Дома красно-белые одержали победу со счётом 3:0, в гостях также оказались сильнее — 2:1.