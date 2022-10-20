«Спартак» почтил память погибших болельщиков в давке на матче Кубка УЕФА

Московский «Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке в «Лужниках» после матча Кубка УЕФА с «Харлемом».

Давка, унесшая жизни 66 человек, большинство из которых были подростки, случилась 20 октября 1982 года, став самым трагичным событием в истории советского и российского спорта.

«40 лет назад давка на стадионе в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» унесла жизни десятков наших болельщиков. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.