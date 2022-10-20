Нагельсманн опроверг наличие конфликта с Гравенсберхом

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн через прессу ответил полузащитнику команды Райану Гравенберху, недовольному своим нечастым появлением на поле.

«Это нелегко для Райана, но он станет одним из лучших полузащитников в мире. Я рассказал ему о том, в чем разница с его ролью в команде в прошлом году. Конечно, ему грустно из-за того, что он мало играет, но он не обозлен», - приводят слова специалиста немецкие СМИ.

В текущем сезоне Гравенберх провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Накануне «Бавария» разгромила «Аусбург» со счетом 5:2 в Кубке Германии.