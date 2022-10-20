Федотов и Абаскаль будут дисквалифицированы за свою перепалку в матче ЦСКА - «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза объявит о дисквалификации наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля, сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, что во время матча команд в 13-м туре российской премьер-лиги, завершившегося со счетом 2:2, тренеры поругались друг с другом, причем наставник ЦСКА использовал нецензурную лексику.

По данным источника, Абаскаль отстранен на один матч, Федотов получил дисквалификацию на две игры, но одна из них условно.

РФС на текущий момент не подтвердил данную информацию.