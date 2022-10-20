Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Генпрокуратура Швейцарии подала апелляцию на оправдательный приговор Блаттеру и Платини

Бывших президентов футбольных организаций подозревают в мошенничестве.
20 октября 2022 14:58
автор: Максим Скороходов

Генеральная прокуратура Швейцарии подала апелляцию на решение Федерального уголовного суда страны оправдать бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о мошенничестве.

Напомним, что функционеров обвиняют в том числе в злоупотреблении служебном положением и подделке ценных бумаг.

«Мы подтверждаем, что Генеральная прокуратура Швейцарии подала апелляцию в Апелляционную палату Федерального уголовного суда в установленный законом срок и потребовала полностью отменить решение суда первой инстанции», - сказал сотрудник прокуратуры американским журналистам.

Добавим, что Блатер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы, а Платини руководил УЕФА в период с 2007 по 2015 гг.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
РФС подтвердил дисквалификации Федотова и Абаскаля после матча ЦСКА - «Спартак»
Наставники также были оштрафованы.
20.10.2022 15:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Генпрокуратура Швейцарии подала апелляцию на оправдательный приговор Блаттеру и Платини
Бывших президентов футбольных организаций подозревают в мошенничестве.
20.10.2022 14:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хави рассказал о поддержке близких после неудачных матчей «Барселоны»
Каталонцы переживают непростой период.
20.10.2022 14:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Федотов и Абаскаль будут дисквалифицированы за свою перепалку в матче ЦСКА - «Спартак»
Дерби вышло «огненным».
20.10.2022 14:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нагельсманн опроверг наличие конфликта с Гравенсберхом
Футболист выразил недовольство своим игровым временем.
20.10.2022 13:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» почтил память погибших болельщиков в давке на матче Кубка УЕФА
В этом году трагедии в Лужниках исполнилось сорок лет.
20.10.2022 13:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: суперматч АПЛ с комментариями Виктора Гусева и Евгения Евневича
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: суперматч АПЛ с комментариями Виктора Гусева и Евгения Евневича
20.10.2022 13:19
Футбол
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов показал журналистам фотографию пожатия руки Абаскалю
Наставник армейцев уверяет в отсутствии противоречий со своим коллегой из «Спартака».
20.10.2022 12:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Лукаку может остаться в «Интере» еще на сезон, в «Челси» не заинтересованы в возвращении игрока
Бельгиец стабильно забивает за миланскую команду.
20.10.2022 12:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кукуян рассудит московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо»
Названы арбитры и инспекторы, назначенные на 14-й тур РПЛ.
20.10.2022 12:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Позор, он ставит себя выше клуба!» Как Роналду взорвал ситуацию в «МЮ» очередным демаршем
Криштиану Роналду никак не смирится с потерей статуса примы и решился на новую некрасивую выходку.
У красно-синих — черно-белый комплекс! Как ЦСКА второй раз подряд проиграл «Торпедо»
В группе D Кубка России красно-синие на своем поле уступили автозаводцам 0:1 - с таким же счетом, как не так давно в РПЛ.
«Спартак» — непобедим! По крайней мере в Кубке России
В четвертом туре Кубка России москвичи взяли три очка в матче с «Факелом» (2:1), сохранили лидерство в группе B и гарантировали себе путевку в плей-офф.
Слепая вера в «Барселону» обошлась Дрейку в 833 тысячи долларов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Бах продлил санкции против России, Ничушкина оправдали по делу о допинге, Канте пропустит ЧМ-2022
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ
Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.
«Если б не верили в идеи Йокановича, не показывали бы такую игру». Динамовец Грулев — после победы над «Ростовом»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом» (3:1).
Кризис Карпина все глубже. Как «Динамо» победило «Ростов» и возглавило группу Кубка России
В четвертом туре группового раунда Кубка страны москвичи победили ростовчан 3:1.
Есть жизнь после немцев! Как «Локомотив» вышел в плей-офф Кубка России
В четвертом туре группового раунда москвичи победили подмосковную команду 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.
Кто тут «клоун», а кто «быдлан»? Ссора Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА — «Спартак» обросла новыми подробностями
Эмоции после воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) едва успели угаснуть, как во вторник вспыхнули с новой силой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика