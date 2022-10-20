Генпрокуратура Швейцарии подала апелляцию на оправдательный приговор Блаттеру и Платини

Генеральная прокуратура Швейцарии подала апелляцию на решение Федерального уголовного суда страны оправдать бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о мошенничестве.

Напомним, что функционеров обвиняют в том числе в злоупотреблении служебном положением и подделке ценных бумаг.

«Мы подтверждаем, что Генеральная прокуратура Швейцарии подала апелляцию в Апелляционную палату Федерального уголовного суда в установленный законом срок и потребовала полностью отменить решение суда первой инстанции», - сказал сотрудник прокуратуры американским журналистам.

Добавим, что Блатер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы, а Платини руководил УЕФА в период с 2007 по 2015 гг.