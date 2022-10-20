РФС подтвердил дисквалификации Федотова и Абаскаля после матча ЦСКА - «Спартак»

Российский футбольный союз подтвердил дисквалификацию главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Обо пропустят по одной игре, а также были оштрафованы на 50 тыс. рублей.

Федотов, к тому же, получил один матч дисквалификации условно. Решение в отношении наставника ЦСКА обусловлено оскорбительным поведением в отношении главного тренера «Спартака». Напомним, что Федотов использовал ненормативную лексику. Абаскаль в свою очередь наказан за неспортивное поведение и провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка.

Таким образом, оба главных тренера не будут присутствовать на скамейке со своими командами в 14-м туре российской премьер-лиги. ЦСКА 23 октября сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Спартак» в этот же день примет «Химки».