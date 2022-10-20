Быстров - о новой формуле Кубка России: Фигня полная

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался об обновленном формате Кубка России.

«Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой», - сказал Быстров «Советскому спорту».

Напомним, что в текущем сезоне ФОНБЕТ Кубка России все 16 клубов РПЛ поделены на четыре группы. Из каждой группы в плей-офф выйдут три команды, по две в верхнюю сетку, и по одной в нижнюю. В нижней сетке плей-офф к тому моменту останутся четыре представителя низших дивизионов.