Фердинанд призвал «Манчестер Юнайтед» разорвать контракт с Роналду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд отреагировал на инцидент, который случился в конце матча чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Дело в том, нападающий команды Криштиану Роналду покинул скамейку запасных «красных дьяволов», не дожидаясь окончания встречи. Португалец так и не появился на поле по ходу игры.

«Разумеется, Криштиану был в ярости от этого. Это большая проблема Эрика тен Хага. Если он не видит Роналду в стартовом составе, то придется расторгнуть контракт. Клуб должен отпустить его», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что матч между командами завершился победой манкунианцев со счетом 2:0. В составе победителей отличились Фред (47-я минута) и Бруну Фернандеш (69-я).

Команда Эрика тен Хага с 19 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке, имея в своем активе 23 очка.