Быстров считает, что «Зенит» может побеждать и с ним в воротах

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в преддверии матча сине-бело-голубых против «Крыльев Советов» в четвертом туре группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России высказался о вратарской позиции петербуржцев.

«В воротах «Зенита» и я дебютирую в следующем матче, и вы скажете, что я в порядке. Результат не давит, с большей вероятностью ты выходишь из этой группы. Даже если скажут, что мяч руками не ловить. Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах бразильца. Ну, а в чемпионате мы видим не Ивана, а Кержакова. Если выйдет основа в кубковых встречах, то мало шансов будет у кого-то победить», - сказал Быстров «Советскому спорту».

Добавим, что матч «Зенит» - «Крылья Советов» пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 мск.