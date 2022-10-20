«Челси» хочет приобрести Неймара

Английский «Челси» выражает желание приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара в 2023 году. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что лондонцы готовы покрыть всю сумму зарплаты 30-летнего футболиста в размере 40 миллионов евро, чтобы заключить постоянное соглашение в новом году.

Напомним, что бразилец перебрался во французский клуб из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро. С тех пор она провел за команду 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара составляет 75 млн евро.