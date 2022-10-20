«Спартак» опубликовал официальное заявление в связи с дисквалификацией Абаскаля

Московский «Спартак» опубликовал заявление относительно дисквалификации главного тренера команды Гильермо Абаскаля из-за конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым во время матча 14-го тура чемпионата России.

Кроме того, испанский специалист был оштрафован на 50 тысяч рублей.

«От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола», - выразили мнение в стане красно-белых.

Добавим, что оба главных тренера теперь не имеют права присутствовать на скамейке со своими командами в 14-м туре российской Премьер-лиги. ЦСКА 23 октября сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Спартак» в этот же день примет «Химки».