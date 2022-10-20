Вице-президент «Вильярреала» умер в возрасте 74 лет

«Вильярреал» объявил о смерти вице-президента клуба Хосе Мануэль Льянеса в возрасте 74 лет.

«Клуб чувствует глубокую и безмерную боль, печаль и тревогу в связи с невосполнимой утратой и хочет передать свою самую искреннюю любовь его семье и друзьям.

Следует отметить, что Хосе Мануэль Льянеса был одним из главных архитекторов нашего клуба, к которому он присоединился в 1994 году и работал на должностях менеджера, генерального директора и вице-президента компании, будучи одним из самых лучших работников в испанском футболе.

В клубе объявлен траур, мы попросим Ла Лигу и ФК «Барселона» почтить его память минутой молчания перед сегодняшним матчем.

Вечная легенда клуба «Вильярреал». Часть нашей истории ушла. Спасибо, что сделал нас счастливыми, Хосе Мануэль», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Вильярреала».

Добавим, что Льянес в прошлом году победил лейкемию.

Матч «Барселоны» и «Вильярреала» пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:00 мск.