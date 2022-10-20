Президент «Оренбурга» считает, что дисквалификация Федотова не повлияет на исход матча с ЦСКА

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о том, повлияет ли дисквалификация главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на исход матча 14-го тура чемпионата России.
Команды будут противостоять друг другу 23 октября.
«Это отстранение не создает нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер ее готовил», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».
Добавим. что после 13 туров в РПЛ «Оребург» с 18 очками занимает девятую позицию турнирной таблицы. ЦСКА располагается на третьей строчке, имея в своем активе 25 очков.
источник: «РБ-Спорт»