Чемпионат Испании по футболу может быть остановлен

Президент испанской Ла Лиги объявил о том, что назначил на 27 октября внеочередное заседание руководителей клубов чемпионата Испании в высшем и первом дивизионах, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, это решение было вызвано возможным принятием поправок в закон о спорте, позволяющим испанским клубам принимать участие в Суперлиге, турнире, который вызвал резкое неприятие УЕФА и национальных футбольных сообществ Европы.

Это «непопулярное» решение может негативным образом отразиться или вовсе сорвать сделку с крупным инвестиционным фондом на сумму 2 млрд евро. Поэтому клубы выступили против принятия поправок в законодательство, и даже готовы бойкотировать игры чемпионата Испании, начиная с 28 октября.

Отмечается, что очередные слушания по изменению законодательства намечены на четверг, 20 октября.