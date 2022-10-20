«Сочи» и «Урал» огласили стартовые составы на матч ФОНБЕТ Кубка России

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Урала» на матч четвертого тура пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
«Сочи»: Адамов, Мещанинов, Миладинович, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Кравцов, Жоаозиньо, Ушатов, Джорджевич.
«Урал»: Помазун, Эмерсон, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Ранджелович, Сиссе, Газинский, Влут, Юшин, Каштанов.
Игра «Сочи» - «Урал» начнется в 18:00 мск. После вчерашнего поражения ЦСКА от «Торпедо» (0:1) армейцы продолжают лидировать в группе D с 9 очками, «шмели» и автозаводцы имеют по 6 набранных очков, у «барсов» их нет.
источник: «Советский спорт»