Быстров заявил, что в «Зените» не доверяют молодежи

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров сожалеет, что его клуб мало доверяет молодым игрокам.

«Можно констатировать, что в «Зените» тренеры не доверяют молодежи, а дают шанс пенсионерам играть в футбол. Хотелось бы, чтобы обращали внимание на молодежь, которая играет в ЮФЛ, в дубле, в «Зените-2». Ведь эти команды тоже созданы для того чтобы обкатывать молодых футболистов. Легче всего сказать, что они подходят, что их нет. Как мы привыкли видеть. Особо им никто не доверяет, а сейчас это прекрасное время», - сказал Быстров «Советскому спорту».

Напомним, что сегодня «Зенит» сыграет в ФОНБЕТ Кубке России с «Крыльями Советов», матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 мск. Сине-бело-голубые с 3 очками занимают третье место в группе В, а самарцы с 6 очками - второе.