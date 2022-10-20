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Быстров заявил, что в «Зените» не доверяют молодежи

Эксперт советует больше обращать внимание на «Зенит-2».
20 октября 2022 18:01
автор: Максим Скороходов

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров сожалеет, что его клуб мало доверяет молодым игрокам.

«Можно констатировать, что в «Зените» тренеры не доверяют молодежи, а дают шанс пенсионерам играть в футбол. Хотелось бы, чтобы обращали внимание на молодежь, которая играет в ЮФЛ, в дубле, в «Зените-2». Ведь эти команды тоже созданы для того чтобы обкатывать молодых футболистов. Легче всего сказать, что они подходят, что их нет. Как мы привыкли видеть. Особо им никто не доверяет, а сейчас это прекрасное время», - сказал Быстров «Советскому спорту».

Напомним, что сегодня «Зенит» сыграет в ФОНБЕТ Кубке России с «Крыльями Советов», матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 мск. Сине-бело-голубые с 3 очками занимают третье место в группе В, а самарцы с 6 очками - второе.

источник: «Советский спорт»
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