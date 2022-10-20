Алдонин считает, что Абаскаль спровоцировал Федотова на конфликт

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля из-за конфликта с наставником армейцев Владимиром Федотовым во время матча 14-го тура чемпионата России.

Кроме того, испанский специалист был оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Мне кажется, что Абаскаль спровоцировал Федотова. Высказывания о честной игре были не очень уместны на фоне произошедшей ситуации. Тренеры немного повздорили. В рамках дерби это вполне допустимая история», - приводит слова экс-хавбека красно-синих «РБ-Спорт».

Добавим, что оба главных тренера теперь не имеют права присутствовать на скамейке со своими командами в 14-м туре российской Премьер-лиги. ЦСКА 23 октября сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Спартак» в этот же день примет «Химки».