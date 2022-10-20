«Я разочарован в Роналду». Шмейхель оценил поведение Криштиану в матче с «Тоттенхэмом»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель отреагировал на инцидент, который случился в конце матча чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:0).

Дело в том, нападающий команды Криштиану Роналду покинул скамейку запасных «красных дьяволов», не дожидаясь окончания встречи. Португалец так и не появился на поле по ходу игры.

«Впервые в жизни скажу, что разочарован в Роналду. Часто я понимаю его ситуацию, но сейчас не могу оправдать его поведение», - приводит слова бывшего вратаря зарубежная пресса.

Напомним, что матч между командами завершился победой манкунианцев со счетом 2:0. В составе победителей отличились Фред (47-я минута) и Бруну Фернандеш (69-я).

Команда Эрика тен Хага с 19 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке, имея в своем активе 23 очка.