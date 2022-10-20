«Урал» обыграл «Сочи» в гостевом матче ФОНБЕТ Кубка России

«Урал» победил в гостях «Сочи» со счетом 3:2 в матче четвертого тура группового этапа пути РП ФОНБЕТ Кубка России.

В составе «шмелей» забивали Юрий Газинский дважды (26-я и 39-я минуты) и Рай Влут (55). Причем последний врезался коленом в лицо голкипера Дениса Адамова и покинул поле на носилках. Голкипера хозяев также заменили

В составе «барсов» авторами голов стали Игорь Юрганов (35) и Никита Бурмистров (84).

В компенсированное ко второму тайму время после потасовки вторую желтую карточку получил нападающий «Урала» Алексей Каштанов. Через 7 минут был удален еще один игрок «шмелей» Рамазан Гаджимурадов.

Таким образом, команда Виктора Гончаренко набрала 9 очков и вышла в плей-офф Кубка России, пока она вторая. Южане остаются без очков.

В следующем туре «Сочи» сыграет в гостях с «Торпедо», а «Урал» примет ЦСКА.

ФОНБЕТ Кубок России

Путь РПЛ

«Сочи» (Сочи) - «Урал» (Екатеринбург) - 2:3 (1:2)

Голы: Юрганов, 35; Бурмистров, 84 - Газинский, 26, 39; Влут, 55

Удаления: Каштанов, 90+10; Гаджимурадов, 90+17 (оба - «Урал»)