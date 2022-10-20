«Манчестер Юнайтед» принял решение не включать Роналду в заявку на матч с «Челси»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о том, что нападающий команды Криштиану Роналду не будет включен в заявку на матч 14-го тура чемпионата Англии против «Челси».

Напомним, что ранее португалец угодил в скандальную ситуацию из-за своего поведения. Форвард покинул скамейку запасных прямо во время игры с «Тоттенхэмом».

Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» состоится 22 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Аттвелом. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.