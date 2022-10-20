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Лаксальт: «Абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж»

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил игру одноклубника Федора Смолова и бывшего товарища по сборной Луиса Суареса.
20 октября 2022 21:14

— Кто круче: Суарес или Смолов?

— Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым — он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов. Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам, ха-ха. Оба — отличные форварды.

— Топ 3 легионера, кто играет в России?

— Ой, нет, ха-ха. Это очень сложно.

— Может быть, ты один из?

— Если только вы так считаете, ха-ха, — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом Sport24.

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Лаксальт: «Абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж»
Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил игру одноклубника Федора Смолова и бывшего товарища по сборной Луиса Суареса.
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