Руководство «красно-чёрных» выплачивает долги футболистам

«Что касается отстранения группы игроков, это решение тренера — больше мне нечего сказать. Долги по зарплате? Часть долгов нам выплатили, получили одну зарплату», — сообщил Кухарчук корреспонденту «Чемпионата».

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков после 13 матчей. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева сыграют в гостях со «Спартаком». Матч пройдёт в воскресенье, 23 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что «Химки» не выигрывают в рамках РПЛ на протяжении девяти матчей.