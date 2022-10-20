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Талалаев с душевной теплотой высказался о «Торпедо»

Корреспондент Sport24 сообщает: Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал в интервью, что отказал нескольким клубом РПЛ после ухода из «Ахмата», а на предложение черно-белых согласился по той причине, что это его родной клуб, который его воспитал.
20 октября 2022 22:17

— Любой другой российской команде вы бы отказали?

— Так на меня и вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой. Это ощущение сложно передать, но я хорошо помню, когда еще в «Химках» мы пытались удержать Сашу Рязанцева и Равиля Нетфуллина — как раз от перехода в «Торпедо». Но они говорили: «Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться». И я не препятствовал их уходу, потому что это чувство дома нельзя купить ни за какие деньги.

Талалаев — воспитанник «Торпедо». Он выступал за московский клуб с 1991 по 1995 год.

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