Андрей Мостовой ушел в раздевалку после обратной замены в матче «Зенит» - «Крылья Советов»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой был недоволен обратной заменой в матче четвертого тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».

Игрок сначала высказал претензии главному тренеру команды Сергею Семаку, а затем отправился в раздевалку. Он провел на поле лишь 22 минуты.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. В составе победителей дубль оформил Иван Сергеев (17-я и 46-я минуты). Самарцы ответили забитым мячом в исполнении Максима Глушенкова (82-я).

Команда Семака с шестью очками осталась на третьей позиции турнирной таблицы квартета B. Подопечные Игоря Осинькина с таким же количеством очков располагаются на второй строчке, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.