Артета прокомментировал выход «Арсенала» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы своей команды над ПСВ (1:0) в перенесенном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«У нас были действительно хорошие моменты, но нам не хватило последнего паса или удара. Однако мы счастливы, что выиграли. Разница между первым и вторым местом очень велика, и мы хотим сохранить ее на следующей неделе», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что единственный гол в матче был забит Гранитом Джакой на 71-й минуте.

Победа гарантировала «Арсеналу» выход в плей-офф Лиги Европы. Команда Микеля Артеты возглавляет таблицу группы А, набрав 12 очков в четырех играх. ПСВ идет вторым с семью очками.

В следующем туре 27 октября эти же команды встретятся вновь, только в Эйндховене.