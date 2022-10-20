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Артета прокомментировал выход «Арсенала» в плей-офф Лиги Европы

Накануне лондонский клуб обыграл ПСВ.
20 октября 2022 23:26

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы своей команды над ПСВ (1:0) в перенесенном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«У нас были действительно хорошие моменты, но нам не хватило последнего паса или удара. Однако мы счастливы, что выиграли. Разница между первым и вторым местом очень велика, и мы хотим сохранить ее на следующей неделе», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что единственный гол в матче был забит Гранитом Джакой на 71-й минуте.

Победа гарантировала «Арсеналу» выход в плей-офф Лиги Европы. Команда Микеля Артеты возглавляет таблицу группы А, набрав 12 очков в четырех играх. ПСВ идет вторым с семью очками.

В следующем туре 27 октября эти же команды встретятся вновь, только в Эйндховене.

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