Хави - о разгроме «Вильярреала»: «Барселона» показала свое лицо

Главный тренер «Барселоны» Хави Дал комментарий после победы своей команды над «Вильярреалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании (3:0).

«Я думаю, что мы провели отличную игру. Настала наша очередь - мы должны были реагировать. От нас ожидали многого, и сегодня, я думаю, команда показала свое лицо», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски (31-я и 35-я минуты). Также один раз отличился Ансу Фати (38-я).

Команда Хави с 25 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Унаи Эмери находятся на девятой строчке, имея в своем активе 15 очков.

В следующем туре «Барселона» сыграет дома с «Атлетиком», а «Вильярреал» примет на своем стадионе «Альмерию». Оба противостояния состоятся 23 октября.