Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду тренируется отдельно от основного состава

«Роналду приехал на тренировку с молодежным составом команды, но будет работать по индивидуальной программе с тренерами», - отметил журналист Самуэль Лакхерст в соцсетях.

19 октября 37-летний нападающий демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-тура АПЛ против «Тоттенхэма», который «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 2:0.

Днем позже на официальном сайте «МЮ» появилось сообщение, что Роналду не будет включен в заявку на матч следующего тура лиги с «Челси», который состоится 22 октября.