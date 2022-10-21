«Скандал и неуважение». Ротен назвал виновного в ситуации вокруг Роналду

Бывший хавбек «ПСЖ» Жером Ротен отреагировал на инцидент, который случился в конце матча чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:0).

Дело в том, нападающий команды Криштиану Роналду покинул скамейку запасных «красных дьяволов», не дожидаясь окончания встречи. Португалец так и не появился на поле по ходу игры.

«Тен Хаг несет полную ответственность за все это. Относиться к Роналду так - это скандал. Если ты не хочешь видеть его в команде, то должен был сказать об этом. Это неуважение», - приводит слова экс-футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что 20 октября стало известно о невключении Роналду в заявку на матч 14-го тура чемпионата Англии против «Челси». Криштиану будет тренироваться с молодежным составом команды.