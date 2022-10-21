Президент «Адана Демирспор»: Если продавать 100 тысяч футболок в год, не купишь и правую ногу Дзюбы

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак заяви, что клуб намерен повысить цену билетов на домашние матчи команды.

«Не ждите, что я их занижу. Как выживет этот клуб? Он не выживет, продавая билеты за 5 лир, 10 лир и если люди будут покупать поддельные футболки. Если продавать 100 тысяч футболок в год, не купишь и правую ногу Дзюбы», - приводит слова руководителя зарубежная пресса.

Отметим, что россиянин провел за свою новую команду пять матчей и забил один гол. Он перебрался из «Зенита» на правах свободного агента. Дзюба выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.