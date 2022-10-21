«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду на 900 тысяч евро

«Манчестер Юнайтед» лишил нападающего своего клуба Криштиану Роналду двухнедельной зарплаты (около 900 тысяч евро), сообщают британские СМИ.

Причиной штрафа стало вызывающее поведение португальца во время матча 12-го тура английской премьер-лиги против «Тоттенхэма». 37-летний форвард не был выпущен на замену и ушел со скамейки запасных, не дожидаясь финального свистка, а затем и вовсе уехал со стадиона.

После этого, «Манчестер Юнайтед» не включил Роналду в заявку на матч очередного тура премьер-лиги с «Челси».

Ранее сообщалось, что португалец приехал на тренировку молодежного состава «МЮ», но работал с тренерами по индивидуальной программе.