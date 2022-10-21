Тен Хаг подтвердил, что Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил информацию о том, что нападающий команды Криштиану Роналду отказался выходить на замену в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Да, Криштиану Роналду отказался выходить на поле в матче с «Тоттенхэмом». У этого должны быть последствия», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что 20 октября стало известно о невключении Роналду в заявку на матч 14-го тура чемпионата Англии против «Челси». Криштиану будет тренироваться с молодежным составом команды. Кроме того, португалец был оштрафован на 900 тысяч евро.