Полузащитник «Барселоны» Гави стал обладателем приза Golden Boy 2022.
Данную награду вручает издание Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.
На приз также претендовали Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Антониу Силва («Бенфика»), Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид), Ансу Фати («Барселона»), и другие футболисты.
Напомним, Гави – воспитанник сине-гранатовых. За первую команду каталонского гранда он начал играть в июле 2021 года. В данный момент на счету полузащитника 61 матч, два гола и семь ассистов. Также хавбек отыграл 12 матчей за сборную Испании и забил один гол.