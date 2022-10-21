Промес не включен в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Сборная Нидерландов объявила расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

Примечательно, что в список не включен нападающий «Спартака» Квинси Промес. В тоже время в составе оказался экс-хавбек московского клуба Гусь Тиль, ныне выступающий за «ПСВ».

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Яспер Силлессен («НЕК Неймеген»), Юстин Бейло («Фейеннорд»), Ремко Пасвер («Аякс»), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андрис Нопперт («Херенвен»);

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Митчел Баккер, Джереми Фримпонг (оба - «Байер»), Девин Ренс, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд (все - «Аякс»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба - «Интер»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Паскаль Стрейк («Лидс»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»);

Полузащитники: Стивен Бергейс, Стивен Бергвейн, Кеннет Тейлор, Дави Классен (все - «Аякс»), Райан Гравенберх («Бавария»), Френки де Йонг («Барселона»), Мартен де Рон, Тен Копмейнерс (оба - «Аталанта»), Хави Симонс, Гус Тиль (оба - «ПСВ»), Йорди Класи («Аризона»);

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Коди Гакпо (оба - «ПСВ»), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Ноа Ланг («Брюгге»), Арно Данжума («Вильярреал»).

Напомним, что на групповой стадии «оранжевые» сыграют со сборными Катара, Эквадора и Сенегала.

Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.