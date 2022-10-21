Кечинов: Семак всё правильно сделал. Дзюба начал в силу возраста потихоньку сбавлять

«Считаю, Семак всё правильно сделал. Кому как не ему видно, что Дзюба начал в силу возраста потихоньку сбавлять. Это естественные вещи. У него ушла скорость. Раньше ему достаточно было трёх-четырёх метров, чтобы выиграть позицию, а сейчас этого уже нет. Мячи-то свои он забивал, но если пару лет назад Артём оказывал давление на защитников, прессинговал, то потом этого стало меньше. А Семак этого требует постоянно, потому что оборона начинается с линии атаки. Потеряли мяч — сразу вступаем в отбор. У Дзюбы это стало всё меньше проявляться. Поэтому Семак начал сажать его в запас. Но Дзюба такой человек, что не привык сидеть на лавке. Характер такой, что, возможно, где-то начал показывать недовольство. Когда другие футболисты такие вещи видят, это негативно влияет на атмосферу в коллективе. Поэтому Семак и решил избавиться от Дзюбы.

Рано или поздно приходит время расставаться с любыми футболистами. Как в своё время Бесков резал по живому — убирал даже лидеров, если считал, что так будет лучше для команды. Семак, видно, тоже посчитал, что уход Артёма необходимым условием для дальнейшего прогресса «Зенита», – пояснил Кечинов в интервью журналисту.