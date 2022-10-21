Франк Рибери завершил карьеру футболиста

Полузащитник Франк Рибери объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом футболиста была итальянская «Салернитана».

«Боль в колене только усилилась, и врачи дали понять, что я не смогу дальше играть. Так что я вынужден завершить карьеру профессионального футболиста», - сказал француз соцсетях.

Добавим, что Рибери также защищал цвета турецкого «Галатасарая», французского «Марселя», немецкой «Баварии», итальянской «Фиорентины» и других клубов.

В составе мюнхенского клуба Франк стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.