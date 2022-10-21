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Уголовное дело Промеса должно быть рассмотрено в марте

Лидер «Спартака» обвиняется в ножевом нападении на двоюродного брата.
21 октября 2022 16:10
автор: Максим Скороходов

21 октября прошло предварительное слушание уголовного дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса, обвиняемого в ножевом нападении на двоюродного брата.

Напомним, что Гражданский суд Амстердама признал Промеса виновным и обязал его выплатить компенсацию потерпевшему.

В ходе предварительных слушаний уголовного дела были опрошены 16 свидетелей, сам Промес не явился, сославшись на работу в «Спартаке», сообщает журналистка Марии де Йонг.

По ее данным, основное рассмотрение дела пройдет 3 марта 2023 года.

Добавим, что в текущем сезоне Квинси забил 14 мячей и отдал семь голевых передач в 18 матчах во всех турнирах.

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