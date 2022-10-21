Лаутаро Мартинес – о возвращении в «Расинг»: Хочу вернуться и когда-нибудь снова сыграть за них

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес выразил свое желание вернуться в «Расинг» в будущем.

– Для меня было бы честью вернуться туда. У меня осталось много хороших воспоминаний об этой команде и о людях, которые меня любят. Я не могу сказать когда, но я хочу вернуться в Аргентину и когда-нибудь снова сыграть за них, – приводит слова 25-летнего Мартинеса аргентинская пресса.

Напомним, что Мартинес выходец из молодежной системы «Расинга», за который провел 60 матчей и забил 27 голов. В 2018 году он перешел в «Интер» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за итальянский клуб 14 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.