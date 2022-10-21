«Реал» может подписать Мбаппе при условии его скромного поведения

Руководство «Реала» не потеряло интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Трансфер в мадридский клуб может состоятся, если 23-летний форвард станет скромнее себя вести. Об этом сообщает французская пресса.

Ранее сообщалось, что Мбаппе согласился на переход в состав «сливочных» летом 2022 года, однако после уговоров руководства парижан решил остаться во Франции.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За все время в клубе он отыграл 231 матч, забил 183 гола и отдал 89 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.