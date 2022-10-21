Роналду получил ноль баллов на голосовании за «Золотой мяч», португалец занял 20-е место

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил ноль баллов на голосовании за победителя премии «Золотой мяч», сообщает профильная пресса.

Напомним, что на премии Роналду занял 20-е место и обошел в том числе финалиста Лиги чемпионов из «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда.

По данным источника, Роналду поставили на столь высокую позицию за счет предыдущих побед в премии.

Криштиану является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В 2022 году главную индивидуальную награду футбола получил форвард «Реала» Карим Бензема.