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Главный тренер «Челси» Поттер: «Манчестер Юнайтед» вернулся и показывает хороший результат

Центральный матч 12-го тура АПЛ пройдет 22 октября.
21 октября 2022 18:25
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил своего будущего соперника по 12-му туру английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» и его наставника Эрика тен Хага.

«Я испытываю огромное уважение к тен Хагу, это квалифицированный тренер. «Манчестер Юнайтед» вернулся и показывает хороший результат, так что я с нетерпением жду отличной игры», - сказал главный тренер «Челси» пресс-службе АПЛ.

Матч «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 22 октября в Лондоне и начнется в 19:30 по московскому времени.

Перед началом 12-го тура АПЛ «синие» находятся на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 20 очков, «красные дьяволы» располагаются строчкой ниже, имея на одно очко меньше.

источник: «Советский спорт»
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