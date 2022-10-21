Месси надеется на поддержку аргентинских болельщиков во время чемпионата мира-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ожидает сильную поддержку своих фанатов из Аргентины во время предстоящего чемпионата мира в Катаре.

– Существует целое поколение детей, которые выросли, наблюдая за мной. Они видели, как я стал чемпионом вместе с Аргентиной и это укрепило нашу связь с ними. Я чувствую, что они будут поддерживать меня на протяжении всего чемпионата мира, – приводит слова Месси аргентинская пресса.

Отметим, что на групповом этапе чемпионата мира сборная Аргентина сыграет в одном квартете с Саудовской Аравией, Польшей и Мексикой. Первым соперником для аргентинцев станет Саудовская Аравия (22 ноября).

Что касается Месси, что 35-летний форвард провел в футболке национальной команды 164 матча и забил 90 голов. В 2021 году он стал обладателем Кубка Америки.

«Существует целое поколение детей, которые выросли, наблюдая за мной. Они видели, как я стал чемпионом вместе с Аргентиной (на Кубке Америки 2021 года. — Прим. „Чемпионата“), и это укрепило нашу связь с ними. Я чувствую, что они будут поддерживать меня на протяжении всего чемпионата мира», — сказал Месси в интервью аргентинскому журналисту Пабло Гиральту.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4862665-messi-celoe-pokolenie-detej-vyroslo-nablyudaya-za-mnoj-ya-chuvstvuyu-ih-podderzhku.html?utm_source=copypaste