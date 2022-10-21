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Футболист греческого «Олимпиакоса» Марсело поддержал Роналду

Экс-игрок «Реала» прокомментировал пост бывшего напарника по команде.
21 октября 2022 18:52
автор: Александр Евграфов

Бывший игрок мадридского «Реала» Марсело, перешедший в этом сезоне в греческий «Олимпиакос» поддержал своего экс-напарника по «Реалу» Криштиану Роналду.

В матче 12-го тура английской премьер-лиги португальский форвард «Манчестер Юнайтед» покинул скамейку запасных и стадион до окончания матча с «Тоттенхэмом», чем вызвал критику со стороны болельщиков, был отстранен от матча с «Челси» и оштрафован на двухнедельную зарплату.

Сам Роналду в социальных сетях отметил, что на протяжении всей карьеры играл с уважением к своим партнерам.

«Как и всегда на протяжении всей моей карьеры, я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своему коллегам, партнерам и тренерам. Ничего не изменилось», - написал Роналду в публикации.

«Всегда с тобой, брат. Футбол любит тебя и мы тоже», - прокомментировал запись португальца Марсело.

источник: «Советский спорт»
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