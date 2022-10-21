Анчелотти думает, что Кроос останется в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике своей команды Тони Кроосе, контракт которого истекает по окончании текущего сезона.

«Он подумает об этом в январе или феврале. Лично я думаю, что Тони останется здесь, в «Реале». Это его решение, посмотрим. Он подумает об этом, а затем расскажет всем о своих планах», - приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо в своем телеграм-канале.

Добавим, что в текущем сезоне Кроос провел за «Реал» 13 матчей во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи.