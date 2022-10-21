«Спартак» поздравил Неманью Видича с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Неманью Видича. Экс-защитнику московского клуба исполнился 41 год. Поздравление было опубликовано пресс-службой красно-белых.
«Неманье Видичу – 41! Поздравляем сербского бойца с днем рождения и желаем всего наилучшего! Srećan rođendan, Nemanja!», — написано в сообщении столичной команды.
Напомним, что Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 годы. За команду из Москвы он отыграл 41 матч и забил четыре гола. В 2006 году его приобрел «Манчестер Юнайтед» за 10,50 миллионов евро. Игрок завершил свою профессиональную карьеру в «Интере» в 2016-м.