Главный тренер «Зенита» Семак пообщался с Мостовым после матча с «Крыльями Советов»

Главный тренера «Зенита» Сергей Семак высказался об отношениях с полузащитником команды Андреем Мостовым.

Напомним, что в игре четвертого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Крыльев Советов» главный тренер «Зенита» произвел обратную замену, убрав с поля Мостового, который успел сыграть в матче 22 минуты.

Игрок сначала высказал претензии главному тренеру команды Семаку, а затем отправился в раздевалку.

«Успели пообщаться. И вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Все абсолютно нормально — Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше. Нас ждет еще шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров», - сказал главный тренер «Зенита» пресс-службе клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. В составе победителей дубль оформил Иван Сергеев (17-я и 46-я минуты). Самарцы ответили забитым мячом в исполнении Максима Глушенкова (82-я).