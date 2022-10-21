Сампаоли выразил свое волнение в преддверии матча между «Севильей» и «Реалом»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«Я очень взволнован перед этим матчем. Хочу, чтобы команда продемонстрировала храбрость. Представьте, если бы мы были напуганы, это бы ничем хорошим не закончилось. Мы хотим сыграть дерзко, и постараемся это сделать. Задача состоит в том, чтоб играть главную роль в этом матче. В хаосе у нас будет очень мало шансов», — приводит слова Сампаоли испанская пресса.

Напомним, что матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Севильей» пройдет 22 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

После десяти игр в чемпионате Испании «Севилья» находится на 12-м месте, набрав десять очков. «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками.