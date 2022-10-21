Вальбуэна – о вручении «Золотого мяча»: Бензема этого заслуживает 

Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна отреагировал на вручение «Золотого мяча» Кариму Бензема.

«Я рад за него, он этого заслуживает. В жизни нужно быть честным. Я всегда умел отличать футбол от футбола вне футбола. Выдающийся сезон. Когда ты так много лет играешь в таком клубе, как «Реал», и хорошо выступаешь, с моей стороны было бы необъективно говорить, что он этого не заслуживает», – приводит слова Вальбуэна французская пресса.

Напомним, что в 2015 году 38-летний Вальбуэна, ныне выступающий за «Олимпиакос», подвергся шантажу, связанному с публикацией его видео интимного характера. В деле был замешан нападающий Бензема, в результате чего форварда отстранили от игр со сборную Франции. Вернуться в национальную команду Карим смог только в 2021 году.